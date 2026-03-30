Fans von Top-Liga nahezu einig: So macht der VAR den Fußball kaputt

Eine neue Studie zeigt, dass ein Großteil der Fans der englischen Premier League den Video-Assistenten ablehnt.

Von Florian Mentele

London (England) - Diese Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache! Vor sieben Jahren wurde der VAR in der englischen Premier League eingeführt, doch nicht nur auf der Insel diskutieren die Fans bis heute hitzig über das technische Hilfsmittel. Eine neue Studie zeigt, dass ein Großteil der britischen Anhänger den Video-Assistenten immer noch ablehnt. Vor allem in einem Punkt sind sich dabei fast alle Zuschauer einig.

Seit der Saison 2019/2020, zwei Jahre nach Einführung in der Bundesliga, kommt der VAR in der englischen Premier League zum Einsatz. © Mike Egerton/PA Wire/dpa Satte 91,7 Prozent der Premier-League-Fans finden nämlich, dass die VAR-Technologie dem Fußball die spontane Freude beim Jubeln über Tore geraubt habe, wie aus einer Befragung der Football Supporters' Association (FSA) hervorgeht. Für lediglich 3,3 Prozent sei das Stadionerlebnis mit der Technik besser geworden. Nur etwas weniger eindeutig wird es bei der generellen Unterstützung: Gut drei Viertel (75,7 Prozent) der Umfrageteilnehmer lehnen die Nutzung des aktuellen Systems demnach komplett ab. Befragt wurden im Rahmen der Erhebung zwischen Februar und März 2026 fast 8000 Anhänger des englischen Oberhauses, von denen rund 6000 in der laufenden Saison bereits eine VAR-Entscheidung live im Stadion miterlebt hätten. Etwa die Hälfte würde pro Saison mindestens 15 Heimspiele besuchen. Fußball International Nach der Trennung von seiner Frau: DFB-Star verkündet große Neuigkeiten 86 Prozent der Befragten seien derweil besorgt, dass künftig noch mehr Entscheidungen mittels Video-Assistent getroffen werden.

Premier League und Schiedsrichter-Vereinigung betonen Nutzen des VAR