Ausgerechnet im Anfield! Jürgen Klopp meckert über schlechte Stimmung

Liverpool (England) - Wenn über 50.000 Menschen "You'll Never Walk Alone" brüllen, können selbst den größten Stars schon mal die Beine zittern. Nicht zu letzt deshalb gilt das Anfield als ein von Gegnern gefürchteter Fußballtempel. Zuletzt war es Liverpool-Coach Jürgen Klopp (56) in seiner Heimstätte aber nicht stimmungsvoll genug.