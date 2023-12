Alle Jahre wieder: Klopp-Star bringt Fans mit Weihnachtsbaum auf die Palme!

Liverpool (England) - Ausgerechnet zum Fest der Liebe hat Mohamed Salah (31) in den sozialen Netzwerken viel Feindseligkeit erfahren. Ein Weihnachtsgruß kam bei zahlreichen muslimischen Fans des Liverpool-Stars gar nicht gut an - und das nicht zum ersten Mal.

Seit 2017 ist Mohamed Salah (31, l.) für den FC Liverpool in England aktiv. © Jon Super/AP/dpa

Pünktlich zum 25. Dezember teilte der ägyptische Flügelflitzer ein Bild seines geschmückten Baumes auf Instagram und wünschte seinen gut 63 Millionen Followern so frohe Weihnachten.

Anders als in Deutschland findet die Bescherung auf der Insel nämlich nicht an Heiligabend, sondern einen Tag später - am sogenannten Christmas Day - statt.

Großen Teilen der Anhängerschaft des "Reds"-Angreifers stieß allerdings sauer auf, dass das christliche Fest im Hause Salah überhaupt zelebriert wird. Denn der Premier-League-Profi ist eigentlich bekennender Muslim.

In den Kommentaren machten sie ihrem Ärger anschließend in aller Deutlichkeit Luft. "Vergiss nicht, dass Du Muslim bist!", schrieb etwa ein Nutzer. Der russische UFC-Kämpfer Muhammad Mokaev (23) bewertete den Post schlicht als "peinlich". Andere User benutzten noch wesentlich unschönere Worte.

Bereits vergangenes Jahr hatte der Torjäger ein Foto von sich, seiner Ehefrau und seinen beiden Töchtern unterm Weihnachtsbaum im Netz geteilt. Und schon damals waren in der Folge unzählige Hassnachrichten auf den Fußballer eingeprasselt.