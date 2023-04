Liverpooler Langfinger: Reds-Mitarbeiter klaut legendäre Andenken!

Liverpool (England) - Als Angestellter bei einem Spitzenklub wie dem FC Liverpool darf man täglich bedeutsame Erinnerungsstücke aus der Fußballgeschichte bewundern. Wachmann Gary Wilson (40) wollte dieses Gefühl offenbar auch in den eigenen vier Wänden erleben.

Tatort Trainingsgelände: Gary Wilson (40) hat zahlreiche Andenken aus der Einrichtung im Vorort Kirby entwendet. © AFP/Paul Ellis

Wie die britische Tageszeitung Liverpool Echo berichtet, hat der Security-Mann zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 17. März 2023 mehrere Souvenirs vom Vereinsgelände der Reds mitgehen lassen.

Demnach gestand der 40-jährige Klub-Mitarbeiter, ein Porträt des legendären ehemaligen Liverpool-Trainers Bill Shankly (†1981) und ein Gemälde seines Nachfolgers Bob Paisley (†1996) gestohlen zu haben.

Unter Letzterem gewann die Truppe von der Merseyside zwischen 1974 und 1983 sechs englische Meisterschaften sowie seine ersten drei Landesmeister-Pokale.

Außerdem klaute der Wachmann noch zwei übergebene Wimpel aus Spielen gegen Manchester City und die SSC Neapel sowie mehrere Stadion-Programme von Liverpools Champions-League-Sieg gegen Tottenham aus dem Jahr 2019.

Der Diebstahl flog in der Folge allerdings auf, weil sich Wilson beim Verkauf der Andenken erwischen ließ. Er konnte schließlich in einem Video, das an die Reds weitergeleitet wurde, identifiziert werden.

"Das war ein sehr untypisches Verhalten des 40-jährigen Familienvaters, der ein stabiles Leben führt", beteuerte sein Anwalt. "Es war ein Job, der ihm wirklich Spaß gemacht hat und er hatte eine gute Beziehung zu den Spielern."