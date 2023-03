Drittliga-Superfan geht aufs Frauenklo und gibt sich als Transgender aus!

Portsmouth (England) - Ausgerechnet wenige Tage nach dem internationalen Frauentag! Ein berühmter Fan des englischen Drittligisten FC Portsmouth wurde bereits zum vierten Mal in dieser Saison mit einer Stadionsperre belegt, weil er sich während der Partie gegen Sheffield Wednesday einen geschmacklosen Scherz erlaubt haben soll.

John Westwood (59, M.) flog am Samstag aus dem Stadion des FC Portsmouth. © Ian KINGTON / AFP

Wie die Portsmouth News berichten, habe "Pompey"-Superfan John Westwood (59) bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag die Frauentoilette des altehrwürdigen Fratton Parks betreten und sich als Transperson ausgegeben.

Eine zum Zeitpunkt der Aktion anwesende Besucherin habe den Vorfall dem Verein aus der Hafenstadt an der Südküste Englands anschließend gemeldet, woraufhin der 59-jährige Anhänger zur Halbzeit aus dem Stadion komplimentiert worden sei.

"Ein Mann wurde von der Polizei aus der Arena eskortiert, nachdem er gegen 16 Uhr die Damentoilette betreten hatte", erklärte ein Sprecher der zuständigen Behörde demnach gegenüber der Zeitung.

Der FC Portsmouth wolle sich hingegen nicht zu Einzelfällen äußern, werde aber sicherstellen, dass der Fratton Park eine "sichere, freundliche und einladende Umgebung" zum Fußballschauen bleibt, hieß es in dem Bericht weiter.

Die Begegnung am Wochenende stand drei Tage nach dem internationalen Frauentag am 8. März im Zeichen der "Her Game Too"-Kampagne, die sich gegen Sexismus im Sport einsetzt.