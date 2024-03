Flüchtet Mbappé aus einer Fast-Food-Liga? Ligue 1 soll wie Burger-Gigant heißen!

Das berühmte gelbe "M" von McDonald's ziert wahrscheinlich auch bald die Werbebanner der französischen Ligue 1. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das berichtet der für gewöhnlich gut informierte Radiosender RMC Sport. Demnach suchen LFP-Präsident Vincent Labrune (52) und Großinvestor CVC einen neuen Sponsor für das Oberhaus.

Im Moment bekleidet der Online-Bestell- und Lieferservice "Uber Eats" diese Funktion, allerdings läuft der Vertrag mit dem 2014 gegründeten US-Unternehmen nach drei Jahren zum Saisonende aus.

Zwar habe die Firma angeboten, die bisherige Zahlung von 15 Millionen Euro pro Jahr leicht aufzustocken, doch die Liga wolle die Zusammenarbeit trotzdem nicht verlängern.

Stattdessen sollen die Verantwortlichen in Frankreich Appetit auf Burger bekommen haben. Laut RMC-Journalist Daniel Riolo (53) bietet McDonald's 20 Millionen Euro für die kommenden drei Spielzeiten, also einen Deal im Gesamtwert von 60 Millionen Euro an.

Der Restaurant-Gigant mit dem berühmten gelben "M" im Logo sei inzwischen der Favorit auf die Partnerschaft, die französische Eliteklasse würde für die Zeit offiziell "Ligue 1 McDonald's" heißen.

Nach Informationen des Radiosenders soll das Geschäft auf der nächsten LFP-Aufsichtsratssitzung am 21. März bestätigt werden.