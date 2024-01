"Dieser Mann hat drei Beine": Foto von Nationalspieler macht Fans sprachlos!

Abidjan (Elfenbeinküste) - Ist das echt? Diese Frage beschäftigt im Moment die Fans der nigerianischen Nationalmannschaft , nachdem ein Trainingsfoto von Mittelfeldspieler Joe Aribo (27) ihnen offenbar tiefe Einblicke in dessen beachtliche Anatomie gewährt hat.

Joe Aribo (27, r.) greift mit Nigeria beim Afrika-Cup nach dem Titel. © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Derzeit befinden sich die "Super Eagles" für den am Samstag gestarteten Afrika-Cup in der Elfenbeinküste, wo sie in der Gruppe A auf das Gastgeberland, Äquatorialguinea sowie Guinea-Bissau treffen.

In den sozialen Netzwerken versorgt der dreifache AFCON-Gewinner die daheimgebliebenen Unterstützer dabei mit Eindrücken und Schnappschüssen vom Kontinentalturnier. So auch am Samstag, als der offizielle Account einige Bilder vom Trainingsplatz gepostet hat.

Gleich das erste Foto der Reihe zog allerdings die gesamte Aufmerksamkeit der Internet-Gemeinde auf sich. Darin ist Aribo mit dem Ball am Fuß zu sehen, doch es waren nicht seine technischen Fähigkeiten, die für große Augen bei den Fans sorgten.

Vielmehr konzentrierten sich die Kommentare unter dem Beitrag auf den Hoseninhalt des Profis vom FC Southampton. Auf den dunklen Shorts des Nationalkickers zeichneten sich nämlich verräterische Umrisse ab, die eine gewaltige Ausstattung des gebürtigen Londoners untenrum erahnen ließen.

Selbst die Online-Anhänger waren sich angesichts der Größe des vermeintlichen Gemächts nicht ganz sicher, ob sie der Aufnahme vertrauen konnten. "Das muss doch Photoshop sein", schrieb etwa ein Nutzer.