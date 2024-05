30 Verletzte, Bus abgebrannt: Heftige Krawalle überschatten Pokalfinale!

Lille (Frankreich) - Superstar Kylian Mbappé (25) hat sich am Samstagabend mit dem französischen Pokalsieg aus Paris verabschiedet. Die Partie gegen Olympique Lyon wurde im Vorfeld jedoch von schweren Krawallen an einer Autobahn-Mautstelle überschattet.

Die Fans von Olympique Lyon beim Pokalfinale in Lille. Zuvor kam es an der Autobahn zu einer Auseinandersetzung mit PSG-Anhängern. © DENIS CHARLET / AFP

Rund 50 Kilometer südlich von Lille, dem Austragungsort des Endspiels, gerieten mitreisende Anhänger beider Fanlager gegen 18 Uhr aneinander, wie RMC Sport berichtet.

Es sei zu "sehr heftigen Schlägereien" gekommen, außerdem ging ein Bus in Flammen auf und brannte schließlich aus.

Demnach wurden insgesamt 30 Anhänger verletzt, 14 von ihnen mussten medizinisch behandelt werden. Darüber hinaus haben auch acht Polizisten leichte Verletzungen davongetragen, zehn Personen wurden festgenommen.

Laut Behördenangaben seien die Auswärtsfahrer "zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort" gewesen, die Beamten hätten allerdings sehr schnell eingegriffen und damit Schlimmeres verhindert.

Die Kolonne aus Lyon kam aufgrund eines Verkehrsunfalls bei der Abfahrt erst verspätet in der Region an. Der Klub stellte inzwischen aber dennoch die Organisation der Polizei infrage.

"Aus noch ungeklärten Gründen beschloss die Polizeieskorte, sieben Lyoner Busse an den achtzehn an der Mautstelle versammelten Pariser Bussen vorbeizulassen, während alle Beteiligten zwei Monate lang an der Trennung der Verkehrsströme gearbeitet hatten", hieß es in einem Statement von OL.