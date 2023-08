Während er gegen Leverkusen spielt: Frau von Ex-Bundesliga-Star verschreckt Einbrecher!

Cassis (Frankreich) - Schon wieder geriet ein Fußballer aus der französischen Ligue 1 ins Visier von Verbrechern. Am Mittwoch erwischte es Mattéo Guendouzi (24), der zum Zeitpunkt des Einbruchs in sein Haus allerdings auf dem Rasen stand. Dafür erlebte seine Ehefrau den beängstigenden Schreckmoment hautnah mit.

Das schreckte die Eindringlinge offenbar ab, denn in der Folge machten sie sich glücklicherweise rasch aus dem Staub. Allerdings erbeuteten die Diebe demnach eine Rolex-Uhr im Wert von etwa 200.000 Euro.

Der siebenfache Nationalkicker der "Équipe Tricolore" war da gerade erst in der Schlussphase der Vorbereitungspartie gegen Bayer 04 Leverkusen für Pierre-Emerick Aubameyang (34) eingewechselt worden. "OM" verlor die Partie im Stade Vélodrome am Ende mit 1:2.

Laut einem Bericht der Lokalzeitung La Provence stiegen die bislang unbekannten Täter gegen 22.30 Uhr in das Anwesen des Mittelfeldspielers von Olympique Marseille ein.

Sead Kolasinac (30) spielte beim FC Arsenal und bei Olympique Marseille mit Matteo Guendouzi (24) zusammen. © NICOLAS TUCAT / AFP

Guendouzi, der in der Saison 2020/21 leihweise bei Hertha BSC in der Bundesliga kickte, ist bei Weitem kein Einzelfall.

Immer wieder haben es kriminelle Banden im deutschen Nachbarland auf Profifußballer abgesehen. Erst im Januar war auch bei seinem früheren Teamkollegen Sead Kolasinac (30) eingebrochen worden.

Der Ex-Schalker lebte mit seiner Familie damals ebenfalls noch in Cassis. Mittlerweile schnürt er die Schuhe in Italien für Atalanta Bergamo. Auch seine Ehefrau sowie seine Tochter befanden sich während der Tat zu Hause, beide blieben jedoch unverletzt.

So viel Glück hatten PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma (24) und seine Verlobte Alessia Elefante (26) am 21. Juli nicht. Das Paar wurde von insgesamt vier Personen mitten in der Nacht mit vorgehaltener Waffe gefesselt und ausgeraubt. Der Torhüter trug dabei leichte Verletzungen davon.



Laut dem kriminalistischen Nachrichtendienst Frankreichs (Sirasco) wurden allein im Jahr 2021 ganze 22 Fußballer zum Ziel von Kriminellen.