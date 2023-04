Freistöße waren seine Spezialität: Früherer Welttorhüter will Präsident werden!

Am kommenden Sonntag stimmen die Wähler in Paraguay über das Parlament, den Präsidenten und die Regionalregierungen ab. Auf dem Zettel wird dann auch der 57-jährige Ex-Fußballer mit seiner selbst gegründeten "Jugendpartei" stehen.

2004 beendete José Luis Chilavert seine Karriere als Torwart, nun will er in der Politik durchstarten. © MIGUEL ROJO / AFP

Außerdem beschimpfte er die Deutschen als "Unmenschen" und "Nazis", nachdem sich der damalige FC-Bayern-Stürmer Roque Santa Cruz (41) im Training verletzt hatte, und spuckte Brasilien-Legende Roberto Carlos (50) nach einem Disput auf dem Feld ins Gesicht.

Mittlerweile trägt Chilavert statt Torwarttrikot und Handschuhen meistens ein schwarzes Polohemd, ab und an wirft er sich im Wahlkampf auch ein dunkles Sakko drüber. Sein polarisierendes Naturell ist allerdings geblieben.

Der rechtskonservative Politiker inszeniert sich ganz im Sinne seines brasilianischen Vorbilds Jair Bolsonaro (68) als patriotischer Kämpfer für Recht und Ordnung und will die "Bälle der Korruption" parieren, wie ihn der Deutschlandfunk zitiert.

Auf der anderen Seite hetzt er mit diskriminierenden Sprüchen gegen homo- und transsexuelle Menschen, die schulische Aufklärung diesbezüglich sei Symptom eines "aufgezwungenen europäischen Bildungssystems".

"Ich als Familienvater würde nicht akzeptieren, wenn mein Sohn in Frauenkleidung zur Schule gehen will. Das akzeptiere ich nicht!", so Chilavert.

Trotz seiner kontroversen Aussagen erfreut sich der vermeintlich volksnahe Nationalheld als ehemaliger Sport-Superstar großer Beliebtheit. "Er war lange Zeit einer der besten Torhüter der Welt und das gibt ihm nun mal ein dickes Polster", erklärt der paraguayische Journalist Juan Clari den Kultstatus.

Für eine tragende Regierungsrolle dürfte das aber noch nicht reichen, die Chance auf einen Wahlsieg am Sonntag ist gering. Zuletzt erreichte Chilavert in Umfragen lediglich zwei bis drei Prozentpunkte.