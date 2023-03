Er galt als der nächste Messi: Früheres Wunderkind beendet Karriere mit 32 Jahren!

Barcelona - Einst galt Bojan Krkic als eines der größten Talente auf dem Globus, doch die riesigen Erwartungen konnte er im Laufe seiner bewegten Karriere nur selten erfüllen. Nun hat der Edeltechniker die Fußballschuhe mit 32 Jahren an den Nagel gehängt.

Beim FC Barcelona zauberte Bojan Krkic (32, r.) an der Seite von Lionel Messi (35). © CRISTINA QUICLER / AFP

"Meine Zeit ist gekommen. Ich bin hier, um mitzuteilen, dass ich meine Karriere beende", erklärte der ehemalige spanische Nationalspieler im Rahmen einer vom Vereins-TV des FC Barcelona ausgestrahlten Veranstaltung.

Bei den Katalanen durchlief der Dribbelkünstler Anfang des Jahrtausends die berühmte Jugendakademie "La Masia", bevor er schon im zarten Alter von 17 Jahren den Sprung zu den Profis schaffte.

Schnell wurde Bojan mit Lionel Messi (35) verglichen, der die Fußballwelt nur wenige Jahre zuvor auf einem ähnlichen Weg erobert hatte. Da sich auch die Spielweisen der beiden Ausnahmekönner ähnelten, war rasch "der neue Messi" geboren.

In seiner ersten Saison 2007/08 deutete er sein gewaltiges Potenzial mit zehn Treffern sowie drei Vorlagen in 31 Liga-Einsätzen sofort an, letztendlich sollte sich die Bürde als designierter Thronfolger von "La Pulga" aber als zu groß erweisen.

Jetzt habe der Fußballer mit seiner Mutter gesprochen, auf seine Laufbahn zurückgeblickt und die endgültige Entscheidung gefällt.

Er sei Barca sehr dankbar, allerdings habe er schon eine Weile das Gefühl gehabt, dass der Moment für einen Schlussstrich gekommen sei. Da müsse man "realistisch sein", so der 32-Jährige.