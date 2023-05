Frust nach Unentschieden: Ronaldo schubst Gegner-Mitarbeiter wegen Selfie!

Damit droht Ronaldo ein Novum in seiner Karriere: Noch nie zuvor blieb der portugiesische Superstar zwei Jahre hintereinander titellos.

Cristiano Ronaldos (38) Mega-Deal droht zum Desaster zu werden. © AFP

Nach Abpfiff sprach Ronaldo kurz mit einigen Gegenspielern auf dem Platz, überreichte einem von ihnen sogar sein Trikot. Doch als schließlich ein Mitarbeiter des Gegner-Klubs auf den Portugiesen zukam und ein Selfie mit ihm machen wollte, hatte dieser genug.

Er lehnte die Selfie-Anfrage ab, doch der Mann ließ nicht locker, zog sein Handy heraus und versuchte trotz Ronaldos Nein, ein Foto mit ihm zu ergattern.

Daraufhin reagierte Ronaldo gereizt - und schubste den Mann weg!

Klar ist: Auch wenn das Ignorieren seiner Wünsche seitens des Mitarbeiters nicht in Ordnung war - körperlich zu reagieren geht gar nicht.

Damit reiht sich der Vorfall nach dem Spiel am vergangenen Montag ein in die Reihe von Zwischenfällen, mit denen der Fußballer in den letzten Monaten polarisiert hat.