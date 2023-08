Für immer Barça? So lange gilt ter Stegens neuer Vertrag!

Auf dem Weg zu Barças Rekordkeeper? Marc André ter Stegen (31) bestreitet seine zehnte Saison im Trikot der Blaugrana. © RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die soeben begonnene Spielzeit ist seine bereits zehnte für den FC Barcelona - Marc André ter Stegen hat sich beim spanischen Meister der Vorsaison während der Jahre zum absoluten Fixpunkt entwickelt.

Stolze 379 Partien stehen in seiner Vita für Barça. Und es werden noch so einige dazukommen! Denn am Freitag verkündeten die Katalanen die Vertragsverlängerung mit dem Torhüter.

Die neue Vertragslaufzeit hat es in sich - ter Stegen bekam trotz des späten Fußballalters von 31 Jahren einen Kontrakt bis 2028! Würde er diesen erfüllen, wäre der gebürtige Mönchengladbacher 36.

Offenbar traut der Weltklub ter Stegen mehrere Jahre auf Top-Level zu, wie die News-Zeile auf "X" (ehemals Twitter) suggeriert: "We keep the best keeper itw" (auf Deutsch: "Wir behalten den besten Keeper der Welt").

Angesichts der Statistiken ist diese Ansicht nicht so weit hergeholt, denn der Ex-Keeper von Borussia Mönchengladbach kassierte in all seinen Pflichtspielen für die Blaugrana im Schnitt weniger als ein Gegentor!