Fußball-Star spielte für Barça, Juve, PSG - und bald wohl für die Knast-Elf!

Von 2008 bis 2016 und dann nochmal von 2021 bis 2022 spielte Dani Alves (40) für den FC Barcelona. © Pau BARRENA/AFP

Der Vorwurf ist krass: Eine 23-Jährige zeigte den 126-fachen brasilianischen Nationalspieler an, sie am 30. Dezember vergangenen Jahres in einem Nachtclub in Barcelona sexuell genötigt zu haben.

Daraufhin wurde der Fußballprofi am 20. Januar verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

Zunächst habe der Star jeglichen sexuellen Kontakt mit der jungen Frau geleugnet, dann aber über einen Anwalt doch angegeben, dass sexuelle Handlungen stattgefunden hätten. Diese wären jedoch mit der Einwilligung der 23-Jährigen zustande gekommen.

Dem brasilianischen Fernsehsender rtve zufolge wird dieser Fall nun vor einem spanischen Gericht verhandelt.

Der Ex-Barça-Star sitzt in der katalanischen Metropole noch immer in Untersuchungshaft und wird, wenn es zu einem Urteil kommt, die Freiheit nicht so schnell zurückbekommen.