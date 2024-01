Bizarres Liebes-Bekenntnis: Fußball-Star und Influencerin springen aus Ei!

So weit, so gewöhnlich. Die Spatzen pfiffen ein Techtelmechtel zwischen der Influencerin und dem Fußballprofi ohnehin schon länger von den Dächern.

Amanda Araújo (20) hat sich als Model und Influencerin einen Namen gemacht. © Screenshot/Instagram/amandinha.ad

Wie Richarlison und seine Angebetete auf die kuriose Idee kamen, verrieten sie nicht. Die Nutzer der Plattform konnten sich an dem Kunstwerk anschließend aber kaum sattsehen.

In nur zwei Tagen wurde der Clip schon über 24 Millionen Mal angeschaut und von knapp drei Millionen Personen mit einem Klick auf den Herz-Button gewürdigt.

In den ersten Monaten der Beziehung hielt sich das Paar zunächst noch bedeckt und zeigte sich nicht gemeinsam in den sozialen Netzwerken. Laut der britischen Boulevardzeitung The Sun soll die hübsche Jura-Studentin den Premier-League-Star aber schon mehrmals in seiner Villa in Nordlondon besucht und auch Weihnachten mit ihm verbracht haben.

Im Internet ist Araújo derweil auch selbst ein Star. Seit Oktober 2020 postet sie auf TikTok hauptsächlich Tanz-Videos und konnte so bereits über fünf Millionen Follower anhäufen.

Ihr neues Herzblatt kommt hingegen auf dem Platz gerade richtig ins Rollen. Nach eher holprigen anderthalb Jahren bei den Spurs steuerte Richarlison in den letzten fünf Ligaspielen ebenso viele Treffer bei.