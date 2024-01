Fußball-Star schaut während Spiel auf sein Handy, dann ruft er sofort die Polizei!

Newcastle (Vereinigtes Königreich) - Das Haus von Newcastle-United-Star Joelinton (27) wurde während des dramatischen Spiels gegen Manchester City am Samstag von Einbrechern heimgesucht. Der Brasilianer konnte jedoch noch im Stadion dagegen vorgehen.

Joelinton ist froh darüber, dass seine Familie während des Einbruchs nicht im Haus war. (Archivbild) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Während der dramatischen 2:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen Pep Guardiolas (52) ManCity in der Premier League am Sonntag, wurde der Brasilianer Joelinton beraubt, berichtete die englische The Sun.



Der 27-Jährige verfolgte aufgrund einer Verletzungspause von der Tribüne aus das Spiel und war quasi live beim Einbruch dabei, denn seine Villa ist mit Bewegungsmeldern und Kameras ausgestattet, die dem Mittelfeldspieler eine Warnung an sein Handy schickten.

In dem Bewusstsein, dass niemand, der dazu berechtigt ist, den Alarm ausgelöst haben kann, rief Joelinton noch während des Spiels die Polizei.

Diese traf schnell in Northumberland (England), dem Wohnort des brasilianischen Nationalspielers, ein. Von den drei Einbrechern war da aber bereits keiner mehr da. Ihnen gelang rechtzeitig die Flucht.