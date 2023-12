29.12.2023 15:27 Geisel-Angst um Verlobte: Diebe brechen während Spiel bei Pep-Star ein!

Während Jack Grealish am Mittwoch für Manchester City am Ball war, brachen Diebe in seine neue Villa ein und versetzten seine Familie in Angst und Schrecken.

Von Florian Mentele

Manchester (England) - Einbruch-Horror statt gemütlicher TV-Abend! Während der englische Mittelfeldspieler Jack Grealish (28) am Mittwoch mit Manchester City beim FC Everton kickte, drangen Unbekannte in seine Villa ein und versetzten seine Familie in Angst und Schrecken. Jack Grealish (28, r.) spielt seit 2021 seit Manchester City und zog erst kurz vor Weihnachten in seine neue Villa. © RONNY HARTMANN / AFP Die Verwandtschaft des Guardiola-Schützlings hatte sich nämlich vor dem Fernseher versammelt, um den Dribbelkönig aus der Ferne anzufeuern, wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet. Demnach befanden sich zehn Personen, darunter seine Verlobte Sasha Attwood (27), seine Eltern, seine Großmutter sowie seine zwei Schwestern und ein Bruder, im luxuriösen Anwesen des Fußballers. Grealish war erst kurz vor Weihnachten mit seiner Angebeteten in das Haus in der Region Cheshire bei Manchester gezogen. Als die Hunde des 35-fachen Nationalspielers plötzlich wild zu bellen begannen und seine Familie Geräusche aus dem ersten Stock hörte, drückte sie sofort den Panik-Knopf, um die Polizei zu verständigen. Anschließend versteckten sich alle in der Villa. Fußball International Wirbel um deutschen Keeper: Bernd Leno legt sich mit Balljungen an! Laut dem Bericht befürchteten die eintreffenden Beamten zunächst sogar eine Geiselnahme, weshalb sie die Nachbarn des City-Stars dazu aufforderten, die Türen abzuschließen und nicht rauszugehen. Außerdem wurde ein Helikotper zum Grundstück beordert. Trotz des aufwendigen Einsatzes konnten die Diebe demzufolge mit Uhren und Schmuck im Wert von rund 1,15 Millionen Euro entkommen. Die Familie von Jack Grealish steht unter Schock Sasha Attwood (27), die Verlobte von Jack Grealish (28), erlebte den Einbruch hautnah mit. © Screenshot/Instagram/sasha__rebecca Grealish wurde direkt nach dem 3:1-Sieg der "Skyblues" in Liverpool über den Vorfall informiert und kehrte umgehend zu seinen Angehörigen zurück. Am Donnerstag sei er die Wege um das Anwesen auch höchstpersönlich noch einmal abgegangen. "Die Familie ist sehr erschüttert", verriet eine Quelle der Sun. "Es wurde niemand verletzt, aber es herrschte große Panik. Alle hatten große Angst, weil sie so angreifbar waren. Es ist ein riesiges Grundstück, daher ist es verständlich, dass zunächst niemand etwas hörte." Im Moment sucht die Polizei nach Spuren und Zeugen, es konnte aber noch kein Verdächtiger festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Fußball International Nackt duschen? Verboten! Ex-Bayern-Star packt über Leben in Katar aus Beim "Three Lions"-Akteur handelt sich allerdings nur um das jüngste Einbruch-Opfer auf der Insel. Immer wieder geraten Premier-League-Profis ins Visier von Verbrechern. Erst kurz vor Weihnachten hatte es auch Innenverteidiger Kurt Zouma (29) von West Ham United erwischt. Die Diebe brachen in seine Luxus-Villa in Essex ein und erbeuteten etwa 115.000 Euro in Bargeld und Wertgegenständen.

Titelfoto: RONNY HARTMANN / AFP