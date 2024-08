"Fußball-Terroristen": Klubboss will Fans schützen und erlebt böse Überraschung!

Izmir (Türkei) - Chaotische Szenen in der Türkei! Am zweiten Spieltag der Süper Lig wurde Fenerbahce-Präsident Ali Koç (57) während des Gastauftritts bei Göztepe plötzlich attackiert. Inzwischen hat der Klubboss sogar Strafanzeige erstattet, doch beim Verband kam auch sein Verhalten nicht gut an.