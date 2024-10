Tragische Neuigkeiten: Fußball-Nationalspieler (†35) unerwartet verstorben

In seiner erfolgreichen Karriere lief er insgesamt 28 Mal für die Auswahl seines Landes auf, schoss dabei vier Tore. Nach seiner Zeit in Paris kam er über die Stationen Getafe in Spanien und Al-Jazira nach Marseille.

Der Mittelfeldspieler lief insgesamt 28 Mal für die marokkanische Auswahl auf. © IMAGO / GlobalImagens

In der französischen "Ligue 1" brachte er es auf 64 Spiele, konnte dabei achtmal netzen.

In der Saison 2015/16 trat er mit Marseile in der Europa League an, auch hier traf er. In der Zwischenrunde war für den Klub aber Endstation gegen Athletic Bilbao.

Nach der Corona-Pandemie hatte Abdelaziz Barrada seine Karriere beim französischen Amateurklub US Lusitanos Saint-Mur beendet.

Auf seinem Instagram-Account hatte der Ex-Fußballer im Juli das letzte Mal etwas gepostet, seitdem war es ruhig um ihn geworden.

Ob er schon im Vorfeld seines Herzinfarktes gesundheitliche Probleme hatte, ist nicht bekannt.