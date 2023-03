Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen England-Profi: Fußballer streitet alles ab!

Lincoln (Großbritannien) - Schlimme Nachrichten aus der englischen Premier-League! Fußballprofi Jack Diamond (23) von Lincoln City in der dritten englischen Liga wird wegen Vergewaltigung einer Frau angeklagt. Der Fußballer selbst streitet die mutmaßliche Tat ab. Prozessbeginn ist im Mai.

Der englische Fußballprofi Jack Diamond (23) sieht sich heftigen Vergewaltigungs-Vorwürfen ausgesetzt. © IMAGO / PA Images

Gegen den britischen Fußball-Profi wurde Anklage wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs erhoben.

Wie "The Guardian" berichtete, soll sich der Fußballer von Drittligist Lincoln City im Mai vergangenen Jahres in Lincoln (circa 130 Kilometer östlich von Manchester) an einer Frau vergangen haben.

Der von Traditions-Klub AFC Sunderland ausgeliehene Flügelflitzer erwartet zwar erst im Mai sein Urteil, doch aus sportlicher Sicht ist Diamond bereits jetzt bestraft. Der junge Engländer wird in naher Zukunft nicht mehr gegen einen Ball treten, da ihn sein derzeitiger Arbeitgeber umgehend vor die Tür gesetzt hat.

Sein Stammverein Sunderland, zu dem er nun wieder offiziell gehört, wollte nicht ganz so weit gehen und sprach sich vorläufig nur für eine Suspendierung Diamonds aus.