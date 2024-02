Fußballer schlägt auf Gegener ein, danach zeigt er das Prügel-Opfer an!

Damit war die Angelegenheit aber keinesfalls erledigt. In den sozialen Netzwerken entschuldigte sich de Lucas zwar inzwischen für seinen Aussetzer, erhob jedoch auch schwere Vorwürfe gegen das vermeintliche Opfer.

Unmittelbar nach der 1:3-Pleite in der zweiten Runde des zypriotischen Cups spazierte der 29-jährige AEL-Verteidiger zunächst noch gelassen auf den Mittelfeldmann von Apollon zu.

Luiyi de Lucas (29) wechselte erst im Januar vom schottischen Erstligisten Livingston FC nach Limassol. © Screenshot/Instagram/luiyidelucas

"Mein Verhalten war inakzeptabel und unprofessionell, und ich möchte mich in erster Linie bei meinem Fußballkollegen, aber auch bei allen anderen für mein rücksichtsloses Verhalten entschuldigen", schrieb der AEL-Star auf Instagram.

Anschließend begründete der neunfache Nationalspieler seinen Blackout: "Während seiner gesamten Spielzeit war ich ständig wiederholten Beleidigungen zutiefst rassistischer und persönlicher Natur ausgesetzt. Ich möchte den Worten, die gegen mich verwendet wurden, keine Plattform bieten, und damit abschließen", erklärte der Defensivakteur weiter.

Peretz war erst in der 77. Minute eingewechselt worden, das habe aber schon gereicht: "In meiner beruflichen Laufbahn habe ich noch nie einen derartigen verbalen Rassismus auf dem Spielfeld erlebt", so die heftige Anschuldigung von de Lucas.

Auch wenn das keine Rechtfertigung für seine Taten sei, habe die Frustration sein Urteilsvermögen und seinen Verstand vernebelt. Die Reaktion sei ein "äußerst dürftiger Versuch" gewesen, die Demütigung zu beenden.

Inzwischen habe der viele Jahre in Spanien aktive Fußballer auch rechtliche Schritte ergriffen: "Ich habe mit Hilfe meines Anwalts bereits Anzeige bei der zypriotischen Polizei erstattet und das rassistische Verhalten gegen mich bei den zuständigen Behörden des CUP, der UEFA und der FIFA gemeldet."