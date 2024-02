Fußballer rennt auf leeres Tor zu: Was dann passiert, können viele nicht fassen

Victory erhält einen Freistoß rund dreißig Meter vor dem gegnerischen Tor entfernt. Die Flanke auf den langen Pfosten flattert herein, kann jedoch von der Mariners-Abwehr per Kopf geklärt werden - und dann beginnt auch schon die vogelwilde Fahrt.

Von der drohenden Niederlage angestachelt, versucht das in blauen Trikots spielende Heimteam aus Melbourne noch einmal alles - und tatsächlich sollte sich tief in der Nachspielzeit die eine Gelegenheit bieten:

Die Szene geht jedoch wie das Spiel selbst in die Nachspielzeit: Der Abpraller landet direkt vor Nisbets Füßen und der sollte unverhofft seine zweite Chance bekommen - die er aber ebenso voll in den Wind, beziehungsweise auf die Latte setzte.

Der Abpraller vom Gebälk landet schließlich vor Innenverteidiger Daniel Hall (24), der es per Kopf ebenso wenig fertigbringt, die Kugel im gegnerischen Tornetz unterzubringen. Trotz dieser unfassbaren Dreifach-Chance war am Ende dann alles halb so wild, weil die Mariners mit 1:0 in der Fremde siegten.