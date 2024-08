Gänsehaut-Moment: Hier zeigt David Beckham seinen letzten Abschied von Trainer Eriksson (†76)

Eriksson betreute von 2001 bis 2006 die englische Auswahl. "Ich werde dir für immer dankbar sein, dass du mich zu deinem Kapitän gemacht hast, aber ich werde diese letzten Erinnerungen an diesen Tag mit dir und deiner Familie für immer festhalten... Danke Sven und mit deinen letzten Worten zu mir 'Es wird alles gut'", teilt der einstige Fußball-Star.

Die Aufnahme zeigt die beiden in einem Garten am Meer. Der Trainer und sein ehemaliger Kapitän laufen nebeneinander, mit dem Rücken zur Kamera und drehen sich dann noch einmal um.

Claudio Lotito (67) fand besonders emotionale Worte zum Abschied von Eriksson. © Filippo MONTEFORTE / AFP

Zuvor beschrieb er Eriksson als "leidenschaftlich, fürsorglich, ruhig" und einen wahren "Gentleman".

Nicht nur Beckham, sondern zahlreiche Trainer, Funktionäre, Spieler und Fans trauern um Eriksson. Neben dem FC Bayern, dem englischen Fußball-Verband und seinem Ex-Verein Manchester City kondolierte auch Claudio Lotito (67), Präsident von Lazio Rom.

Die "Biancocolesti" hatte Eriksson von 1997 bis 2000 trainiert, mit dem Klub den UEFA-Cup, den Europacup der Pokalsieger, zweimal den italienischen Superpokal, zweimal den Pokal und einmal die Meisterschaft geholt.

"Ich erinnere mich an ihn im Stadio Olimpico in Rom, aufgeregt wie ein Kind, anlässlich seiner Rückkehr in die Hauptstadt, wir sprachen lange miteinander: ich war beeindruckt von seiner Gelassenheit, wir umarmten uns innig. Ich habe gesehen, wie er zum Spielfeldrand ging und mit langsamen Schritten das Stadion umrundete. Alle Lazio-Fans riefen ihm im Vorbeigehen Worte des Dankes und der Zuneigung zu, eine fast greifbare Ergriffenheit, Tränen liefen ihnen übers Gesicht, er konnte den Jubel mit der Kraft seines Lächelns erwidern", findet er bewegende Worte auf der Homepage des Vereins.

Nach Bekanntwerden seiner Krankheit hatte sich Eriksson auf Abschiedstour begeben und hatte unter anderem noch einmal den FC Liverpool trainiert.

Am Freitag wird auf Amazon Prime die Dokumentation "Sven" erscheinen, in der er während seiner Krankheit begleitet wurde. Sie erscheint zunächst aber nur in Großbritannien, Irland und Skandinavien.