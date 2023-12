Gäste-Fans rasten im Europapokal aus, weil es zu wenig Tickets gibt - Stadionverbot für alle!

Birmingham (England) - Beim Conference-League-Spiel zwischen Aston Villa und Legia Warschau kam es am Donnerstag zu heftigen Ausschreitungen polnischer Anhänger. Ihnen wurde der Zutritt zum Stadion in Birmingham (Vereinigtes Königreich) verweigert.

Die Cops versuchten sogar mit Polizeipferden für Ordnung zu sorgen. © David Davies/PA Wire/dpa

Wie die The Sun berichtet, wurde von den "Fans" aus Polen ein Polizeibeamter "angezündet". Dieser wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei weitere Beamte erlitten Verletzungen, darüber hinaus seien auch Hunde der Polizei in Mitleidenschaft gezogen worden.



In dem Spiel der Gruppe E der Conference League ging es um die Tabellenführung. Warschau und Villa waren punktgleich, Aston hatte nur ein um ein Tor besseres Torverhältnis. Eine hitzige Stimmung wurde aber nicht nur deshalb erwartet.

Anhänger von Legia Warschau machten bereits beim Conference-League-Spiel gegen AZ Alkmaar Anfang Oktober auf traurige Art und Weise von sich reden, als Hooligans mit äußerster Gewalt Polizisten bewusstlos prügelten und sich illegal Zugang zum Stadion verschafften.

Diese Szenen wiederholten sich nun auf der Insel und führten dazu, dass die Polizei aufgrund der Gewalt den Zugang zum Stadion verweigerte.