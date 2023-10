Gewalt-Skandal um Ex-Klopp-Star: Er soll mit seinem Trainer gekämpft haben!

Seit 2021 kickt Mamadou Sakho )33, r.) für HSC Montpellier, doch das Kapitel dürfte sich nun dem Ende zuneigen. © Sylvain THOMAS / AFP

Beim Training am Dienstag geriet der Abwehrmann vom HSC Montpellier wohl heftig mit seinem Trainer Michel Der Zakarian (60) aneinander, wie die französische Tageszeitung L'Équipe berichtet.

Demnach begann der Zwist schon auf dem Rasen und setzte sich später in der Kabine fort. Der armenische Übungsleiter habe seinen Schützling dabei mit abfälligen Kommentaren auf die Palme gebracht, in der Umkleide sollen Sakho dann alle Sicherung durchgebrannt sein.

Laut dem Bericht packte er den Coach am Kragen und warf ihn anschließend sogar zu Boden, wobei die Halskette des 60-Jährigen kaputtgegangen sei. Andere Profis mussten offenbar dazwischen gehen und die beiden Streithähne trennen.

Der 23-fache Nationalkicker der "Équipe Tricolore" war im Sommer 2021 vom englischen Erstligisten Crystal Palace zurück in die Ligue 1 gewechselt, spielt aktuell unter Der Zakarian aber nur eine untergeordnete Rolle.

Lediglich am siebten Spieltag beim 3:0-Erfolg gegen den FC Lorient stand er für sechs Minuten auf dem Platz, am vergangenen Wochenende bei der 0:2-Pleite in Nantes schmorte er - wie so oft - die gesamte Partie über auf der Bank.