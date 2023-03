Gianni Infantino als FIFA-Präsident im Amt bestätigt

Gianni Infantino wurde am Donnerstag beim FIFA_Kongress in Kigali als Präsident des Welt-Fußballverbands bestätigt.

Kigali - Auch ohne Unterstützung aus Deutschland ist FIFA-Präsident Gianni Infantino im Amt bestätigt worden. Der 52 Jahre alte Schweizer wurde am Donnerstag beim Kongress des Fußball-Weltverbands in Kigali zum insgesamt dritten Wahl an die Spitze gewählt, er tritt seine zweite vollständige Amtszeit an.

Gianni Infantino (52) wurde auch ohne deutsche Stimme als FIFA-Präsident im Amt bestätigt. © Alessandra Tarantino/AP/dpa Die Abstimmung erfolgte in der BK Arena der ruandischen Hauptstadt per Akklamation - die Delegierten zeigten mit Applaus ihre Zustimmung, Infantino war der einzige Kandidat. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte wie auch der schwedische und der norwegische Verband am Mittwoch angekündigt, den Schweizer nicht aktiv unterstützen zu wollen. Die FIFA müsse "im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden", begründete DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Fußball International "Anti-Infantino-Koalition": DFB positioniert sich klar gegen Wiederwahl des FIFA-Präsidenten "Sie sollte im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen und wer an ihnen mitgewirkt hat. Das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen." Infantino genießt aber den Rückhalt der großen Mehrheit der 211 FIFA-Nationalverbände. Unter seiner Führung hat der Weltverband seit Infantinos Übernahme der Amtszeit von Joseph Blatter Anfang 2016 große wirtschaftliche Erfolge erzielt. Bis 2026 wird mit Einnahmen in Höhe von mindestens elf Milliarden US-Dollar gerechnet, das Geld wird in großen Teilen an die Verbände weitergegeben.

Genau wie Vorgänger Sepp Blatter war Infantino vor der FIFA bei der UEFA