"Gib mir den Ball, du verdammtes Stück Sch****": Torwart-Star macht kleinen Balljungen fertig

Dies hatte der 36-Jährige nach einem Tag Bedenkzeit auch eingesehen. Auf Instagram veröffentlichte der Fußballprofi am Mittwoch in seiner Story eine Entschuldigung.

Kasper Schmeichel nimmt sich in ruhigen Momenten gerne Zeit für die kleinen Steppkes. (Archivbild) © Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP

Darin schrieb der Keeper, der in der belgischen ersten Liga beim RSC Anderlecht unter Vertrag steht: "In einem hitzigen Moment habe ich die Grenze überschritten und gestern während des Spiels gegenüber einem Balljungen die falsche Wortwahl verwendet."

Der Däne betonte weiter, dass es ihm eine Herzensangelegenheit sei, ein Vorbild für die Kinder zu sein und alles dafür tue, diesem Anspruch gerecht zu werden.

"Hier habe ich versagt, und dafür bedauere ich es und entschuldige mich", beteuerte der Ex-Keeper von Manchester City.

Das Spiel gegen San Marino konnten die Dänen mit Mühe und Not 2:1 gewinnen und machten damit einen großen Schritt in Richtung EM 2024 in Deutschland. Zwei Spieltage vor Schluss steht Dänemark in der Gruppe H auf Platz zwei, punktgleich hinter Slowenien. Kasachstan liegt mit vier Punkten Abstand auf Platz drei.

Sowohl Kasachstan als auch Dänemark müssen noch gegen Slowenien ran. Es bleibt in dieser Gruppe also bis zum Schluss spannend!