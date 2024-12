Große Trauer: Ex-Nationaltrainer und Förderer von David Alaba ist tot

Wien (Österreich) - Er war Nationaltrainer und galt als großer Förderer von Ex-Bayern-Star David Alaba (32), nun ist Didi Constantini (†69) verstorben. Die Trauer in Österreich ist riesengroß, in einer Mitteilung hieß es, der ehemalige ÖFB-Teamchef sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingeschlafen.