Haaland-Hammer! Das sind die Monster-Zahlen des neuen Super-Vertrags

Monster-Vertrag für den Superstar: Erling Haaland (24) unterschrieb bei ManCity einen Vertrag mit historischen Dimensionen. © Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Zehn Jahre! So lange ist Erling Haalands neues Arbeitspapier bei Manchester City künftig gültig.

Am Freitagvormittag verkündeten die Skyblues und der Norweger den historischen Deal. Haaland unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2034. Wenn man Insidern glauben mag, den längsten und größten der City-Geschichte und einer der pompösesten in der ganzen Fußball-Welt!

Und um diese Neuigkeit allen Gegenspielern auf die Nase zu binden, hatte Haaland gleich eine Nachricht parat: "Sorry, ich bin hier, um zu bleiben", so der Topstürmer in einem Video der Citizens.

Seit 2022 lehrt der Norweger der Premier League das Fürchten und könnte dies noch bis zum Karriereende tun: Wenn Haalands neuer Vertrag ausläuft, wäre der Norweger 34 Jahre alt.

Ursprünglich war der Kontrakt bis 2027 befristet, ManCity sicherte sich durch die vorzeitige Verlängerung langfristig die Dienste der begehrten Tormaschine.