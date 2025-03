Heim-Fans werfen mit Pyro und Sitzschalen: Spielabbruch!

Montpellier - In der französischen Fußball-Liga ist die Partie zwischen Montpellier HSC und AS Saint-Étienne abgebrochen worden.

Hintergrund war das Verhalten der Heimfans, die unter anderem Pyrotechnik und Sitzschalen in Richtung des Spielfeldes warfen.

Es ist nicht der erste Spielabbruch in Montpellier in der jüngeren Vergangenheit. Im Oktober 2023 musste die Partie gegen Clermont Foot vorzeitig beendet werden, nachdem ein Feuerwerkskörper in unmittelbarer Nähe von Gäste-Torwart Mory Diaw explodiert war.

Dieser fiel bei dem Vorfall in der ersten Minute der Nachspielzeit zu Boden, wurde direkt behandelt und schließlich mit einer Trage abtransportiert.