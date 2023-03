Herzlose Parade! Keeper ruiniert Geburtstag und lässt Kindheitstraum platzen

Torwart Zsombor Senkó (20, l.) ließ sich von Geburtstagskind Enok Varga (7) nicht überwinden. © Screenshot/Twitter/TF_Video

Vor Beginn der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Diósgyőri VTK ging ein Traum für den Nachwuchskicker in Erfüllung. Sein Lieblingsverein beschenkte ihn zum Ehrentag mit der einmaligen Möglichkeit, ein Tor im Hidegkuti-Nándor-Stadion zu erzielen, wie die ungarische Zeitung Csakfoci berichtete.

Also betrat das Geburtstagskind den Platz im MTK-Trikot, stellte sich zum Anstoß auf und marschierte anschließend mit der Kugel am Fuß und unter dem Applaus der anwesenden Zuschauer auf den Kasten von Torwart Zsombor Senkó (20) zu.

Dem erst im Januar aus der Jugend von Juventus Turin zu Diósgyőri gewechselten Winterneuzugang war aber offenbar gar nicht nach sentimentalen Gesten zumute. Den ersten Abschluss des Jungen parierte er lässig mit dem rechten Bein.

Enok gab sich nicht geschlagen, jagte dem Abpraller hinterher und setzte zum zweiten Anlauf an - doch vergebens!

Der Schuss des Ehrengastes landete in den Armen von Senkó, der das Leder so emotionslos wie unbeeindruckt gen Mittelkreis kickte, den sichtlich enttäuschten Youngster so zur Aufgabe zwang und ein Pfeifkonzert sowie viele Buhrufe erntete.