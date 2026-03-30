Herzzerreißende Nachricht: Fußball-Traumpaar verkündet schweren Schicksalsschlag
Aston/Birmingham (England) - Erst vor wenigen Wochen hatten sie ganz stolz tolle Neuigkeiten verkündet, nun muss das englische Fußball-Traumpaar Missy Bo Kearns (24) und Liam Walsh (28) einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Mittelfeldspielerin von Aston Villa hat das ungeborene Baby der beiden verloren.
Am Sonntagabend teilte sie die herzzerreißende Nachricht in einer Instagram-Story. "Mit schwerem Herzen möchten wir euch mitteilen, dass wir unser Baby während der Schwangerschaft verloren haben", schrieb die englische Nationalspielerin.
Die vergangenen Wochen seien von einer Traurigkeit geprägt gewesen, "die sich nur schwer in Worte fassen lässt", erläutert die 24-Jährige. Das Paar versuche immer noch, "damit fertig zu werden."
Seit Sommer 2022 sind Missy Bo Kearns und Liam Walsh ein Paar, das Babyglück sollte ihre große Liebe krönen. "Im Moment konzentrieren wir uns darauf, wieder zu Kräften zu kommen und uns gegenseitig durch diese Zeit zu tragen", beschreibt sie die Gefühlslage des Paares nach dem tragischen Verlust.
Am 18. Januar hatte die Mittelfeldspielerin im englischen FA Cup ihr vorerst letztes Spiel für Aston Villa beim Arsenal FC bestritten. Bei der 0:2-Niederlage wurde sie in der 63. Minute ausgewechselt. Am 1. März verkündete sie dann den Grund ihres Fehlens: Sie erwartete Nachwuchs mit ihrem Lebensgefährten.
Im September dieses Jahres sollte das Baby von Missy Bo Kearns und Liam Walsh zur Welt kommen
In einem emotionalen Video teilten sie die schöne Neuigkeit mit der Außenwelt. Dabei malten beide mit Farbe an eine Wand die Worte "Mum" und "Dad" und gaben bekannt, dass das Baby im September dieses Jahres das Licht der Welt erblicken soll. Dazu hielt die 24-Jährige eine Serie von drei Ultraschallbildern in die Kamera.
Missy Bo Kearns wurde beim FC Liverpool ausgebildet, spielte mit einer kurzen Unterbrechung bis zum Sommer 2024 an der Anfield Road, ehe sie zu Aston Villa wechselte.
Die Nationalspielerin gab im Juni 2025 ihr Debüt in der Auswahl bei der Nations-League-Begegnung gegen Spanien und war bis zu ihrer Schwangerschaft fester Bestandteil des Teams. Ihr vorerst letztes Auswahlspiel bestritt sie im Dezember 2025 beim Freundschaftsduell mit Ghana.
Ob sie nach diesem schlimmen Schicksalsschlag in dieser Saison wieder Fußball spielen wird, ist unklar. Ihr Freund Liam Walsh ist Stammspieler bei Luton Town (dritte englische Liga) und fehlte am 21. März bei der Begegnung gegen Stockport im Kader.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/missybokearns