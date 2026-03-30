Herzzerreißende Nachricht: Fußball-Traumpaar verkündet schweren Schicksalsschlag

Aston/Birmingham (England) - Erst vor wenigen Wochen hatten sie ganz stolz tolle Neuigkeiten verkündet, nun muss das englische Fußball -Traumpaar Missy Bo Kearns (24) und Liam Walsh (28) einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Die Mittelfeldspielerin von Aston Villa hat das ungeborene Baby der beiden verloren.

Englands Nationalspielerin Missy Bo Kearns (24, r.) und ihr Freund Liam Walsh (28) müssen einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sie verloren ihr ungeborenes Baby. © Screenshot/Instagram/missybokearns

Am Sonntagabend teilte sie die herzzerreißende Nachricht in einer Instagram-Story. "Mit schwerem Herzen möchten wir euch mitteilen, dass wir unser Baby während der Schwangerschaft verloren haben", schrieb die englische Nationalspielerin.

Die vergangenen Wochen seien von einer Traurigkeit geprägt gewesen, "die sich nur schwer in Worte fassen lässt", erläutert die 24-Jährige. Das Paar versuche immer noch, "damit fertig zu werden."

Seit Sommer 2022 sind Missy Bo Kearns und Liam Walsh ein Paar, das Babyglück sollte ihre große Liebe krönen. "Im Moment konzentrieren wir uns darauf, wieder zu Kräften zu kommen und uns gegenseitig durch diese Zeit zu tragen", beschreibt sie die Gefühlslage des Paares nach dem tragischen Verlust.

Am 18. Januar hatte die Mittelfeldspielerin im englischen FA Cup ihr vorerst letztes Spiel für Aston Villa beim Arsenal FC bestritten. Bei der 0:2-Niederlage wurde sie in der 63. Minute ausgewechselt. Am 1. März verkündete sie dann den Grund ihres Fehlens: Sie erwartete Nachwuchs mit ihrem Lebensgefährten.