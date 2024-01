Hetzjagd bei Drittliga-Spiel: Wütender Fan scheucht Schiri über den Platz!

Der Unparteiische musste sich kurz vor Ende der Begegnung in Sicherheit bringen. © Screenshot/X/FBAwayDays

Lange Zeit sah es am Samstagnachmittag nach einem zwar hart umkämpften, aber doch weitgehend ereignislosen Duell in der League One aus.

Die abstiegsbedrohten Gastgeber aus Stoke-on-Trent schienen dem Tabellenführer aus der südenglischen Hafenstadt dabei tatsächlich einen Punkt abringen zu können - bis der Referee nach einem Foul an Portsmouth-Flügelflitzer Abu Kamara (20) völlig zurecht auf den Punkt zeigte.

Zunächst verwandelte Goalgetter Colby Bishop (27) den fälligen Strafstoß sicher zur 1:0-Führung, dann überschlugen sich die Ereignisse.

Ein Anhänger der Hausherren war mit der Entscheidung des Unparteiischen nämlich ganz offenbar gar nicht zufrieden. Daher verschaffte er sich irgendwie Zugang zum Innenraum der Arena, rannte laut brüllend quer über den Platz und schnurstracks auf Hicks zu.

Geistesgegenwärtig nahm der Schiri seine Beine in die Hand und eilte dem Verfolger in Richtung der Trainerbänke davon, ehe dieser von Port-Vale-Coach Andy Crosby (50) und dessen Co-Trainer David Dunn (44) aufgehalten wurde.