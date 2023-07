"Hitz" entsetzt: Klopps Kapitän geht in ein Land, wo Hitzlsperger nicht hinkann

Dies wurde auch vom neuen Verein Al-Ettifaq in einem Instagram-Post dargestellt.

Mit 492 Einsätzen und 33 Toren hat er nach Steven Gerrard und Jamie Carragher (45) die drittmeisten Einsätze für den englischen Traditionsklub absolviert und so ziemlich alles gewonnen, was man im Klub-Fußball gewinnen kann.

Der saudische Klub Al-Ettifaq, der bereits Liverpool-Legende Steven Gerrard (43) als Trainer gewinnen konnte, zahlt sogar eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro, was laut Transfermarkt.de die fünfthöchste Ablöse für einen 33-jährigen oder älteren Fußballer jemals ist.

Der Ex-Stuttgarter zeigte sich überrascht, dass der Ex-Liverpool-Kapitän in ein Land wechselt, in dem LGBTQ-Rechte faktisch nicht existent sind.

Hitzlsperger, der selbst viele Jahre in der Premier League bei Aston Villa spielte, ist einer der wenigen bekannten Ex-Fußballprofis, der sich zu seiner Homosexualität bekennt, obwohl es statistisch gesehen mehr geben müsste.

"Aber ich bin gespannt, wie die neue Marke 'JH' (Jordan Henderson, d. Red.) aussehen wird. Die alte ist tot! Ich habe eine Zeit lang geglaubt, dass seine Unterstützung für die LGBTQ-Community echt sein würde.Dumm von mir", schreibt der deutsche Meister von 2007.

Ein Twitter-User argumentierte, dass die politische Unterstützung und die private Lebensentscheidung, Fußball zu spielen, nicht immer Hand in Hand gehen könnten. Doch das ließ der Ex-Profi nicht gelten.

Hitzlsperger zitierte eine Aussage von Jordan Henderson aus dem Jahr 2019, in der dieser sagte: "Die Vorstellung, dass sich niemand, den ich liebe und der mir am Herzen liegt, nicht sicher oder wohlfühlen würde, wenn er Teil der LGBTQ-Community wäre, wenn er zu mir käme, um mir zuzusehen, lässt mich fragen, in welcher Welt wir leben."