Horror-Einstand! Hummels gibt endlich sein Debüt bei der AS Rom, doch dann passiert das

Florenz - Da wartet er wochenlang auf sein Debüt, scherzt über sein Bankdrücker-Dasein selbst in den sozialen Medien und dann das: Mats Hummels (35) hat bei der AS Rom zwar endlich seinen Einstand gefeiert, doch für den Innenverteidiger wurde es ein Tag zum Vergessen.

Mats Hummels wurde am 4. September verpflichtet und gab am 27. Oktober endlich sein Debüt bei der AS Rom. © IMAGO / AFLOSPORT

Der Ex-Dortmunder musste beim Teilnehmer der Europa League fast zwei Monate auf seinen ersten Einsatz warten.

Am Sonntag war es dann so weit, doch die Aufgabe hätte für den ehemaligen Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft nicht schwieriger sein können. Denn Trainer Ivan Juric (49) warf Hummels beim Spielstand von 1:4 beim AC Florenz in der 67. Minute in die Partie.

Zwei Minuten zuvor hatte Verteidiger Mario Hermoso (29) die Gelb-Rote Karte gesehen, die Roma war also nur noch zu zehnt. Der Coach änderte seine Taktik, nahm den offensiven Paulo Dybala (30) raus und wechselte mit dem Deutschen einen Innenverteidiger ein.

Doch statt - wie erhofft - der Defensive mehr Stabilität in der Schlussphase zu verleihen, unterlief ihm ein ganz unglücklicher Fauxpas.