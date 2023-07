Im Urlaub in der Toskana: Italien-Star von Juve böse abserviert

Leonardo Bonucci (36) spielt mit einer Unterbrechung seit 2010 für Juve, jetzt wurde er aus dem Kader geworfen. © Tom Weller/dpa

Diese Entscheidung teilten die Verantwortlichen des Rekordmeisters dem 36 Jahre alten Kapitän in seinem Urlaub in der Toskana mit, wie die "Gazzetta dello Sport" am Freitag berichtete.

Ebenfalls nicht mehr zum Kader in der kommenden Saison gehören soll der frühere Schalker Weston McKennie (24), der zuletzt an Leeds United ausgeliehen war.

Innenverteidiger Bonucci soll dem Bericht zufolge nicht mehr mit dem Team trainieren dürfen. Auch die geplante USA-Reise macht der 121-malige Nationalspieler demnach nicht mehr mit.

Ein Jahr vor dem Ende seines Vertrages 2024 muss sich der Routinier nun einen neuen Klub suchen, um sich mit Spielpraxis die erhoffte Nominierung für die EM 2024 in Deutschland zu sichern.

Neuer Kapitän bei Juve soll der Brasilianer Danilo (31) werden.