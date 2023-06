In der Halbzeitpause: Der genaueste Pass aller Zeiten

San José (USA) - Schon einmal von "Bocce Soccer" gehört? So heißt das Halbzeitspiel des US-amerikanischen Fußballklubs San José Earthquakes, das die Fans in der Pause bei Laune halten soll. Am vergangenen Wochenende gab es dort eine Sensation, die selbst einen Lionel Messi (35) beeindrucken würde.