"Mir fehlen noch ein paar Dinge": Messis Zukunft ist entschieden - beinahe!

Miami (USA) - Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt hat es auch Lionel Messi (35) selbst ausgesprochen. Nach dem Abschied von PSG geht es für den dreifachen Weltfußballer nicht etwa in die Wüste oder zurück zur alten Liebe nach Barcelona, sondern über den Großen Teich.

Zwar habe Messi auch Angebote aus Europa vorliegen gehabt, aber dabei sei nur eine Rückkehr zu Barcelona ernsthaft in Frage gekommen. Allerdings ließen sich die Geldprobleme der Katalanen wohl nicht mit dem üppigen Gehalt des verlorenen Sohnes vereinbaren.

Keine feste Zusage also, aber eine starke Tendenz!

Am Abend meldete sich auch der Argentinier selbst zu Wort und bestätigte die Medienberichte - quasi!

Wie die BBC und Independent-Reporter Miguel Delaney am Mittwoch zunächst übereinstimmend berichteten, wechselt "La Pulga" in die US-amerikanische MLS zu Inter Miami.

Zum Abschluss seiner PSG-Zeit musste Lionel Messi (M.) eine 2:3-Niederlage gegen Clermont Foot verkraften. © FRANCK FIFE / AFP

Al-Hilal aus der Saudi Pro League, wo Messi auf seine alten Konkurrenten Cristiano Ronaldo (38) und Karim Benzema (35) getroffen wäre, hätte das Salär des argentinischen Rekord-Nationalspielers hingegen mit Leichtigkeit stemmen können. Letztendlich sollen aber andere Anreize den Ausschlag gegeben haben.

Denn laut Delaney wartet in Florida ein Exklusiv-Deal mit dem Technologie-Giganten Apple inklusive einer eigenen Dokumentation auf den Ausnahmekönner.

Darüber hinaus besitzt der 35-jährige Weltklasse-Angreifer bereits ein Haus in Miami, das er im Moment noch vermietet.

Dass es aus sportlicher Sicht auch noch zu größeren Aufgaben gereicht hätte, stellte Messi in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten in der französischen Hauptstadt akklimatisierte sich der Linksfuß im zweiten Jahr vollends und sammelte 41 Scorerpunkte (21, Tore, 20 Assists) in ebenso vielen Pflichtspielen. Am vergangenen Wochenende absolvierte er seine letzte Partie im Parc des Princes.

Inter Miami, das seit 2020 am Spielbetrieb der MLS teilnimmt, belegt in der aktuellen Saison den letzten Platz der Eastern Conference und trennte sich daher kürzlich von Trainer Phil Neville (46).