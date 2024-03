Influencer rudern nach Investment-Debakel bei Traditionsklub zurück!

Netz-Star Anton Rinas (28, l.) alias "ViscaBarca" beendet sein Engagement bei Aalborg BK. © Screenshot/Instagram/visca96barca

"Vorangestellt möchte sich sagen, dass ich mich komplett zurückziehe", schrieb Anton Rinas (28), besser bekannt als "ViscaBarca", in seiner Instagram-Story. "Weil ich das Gefühl habe, ich bin bei einem sehr wichtigen Teil innerhalb des Vereins nicht erwünscht."

Erst vor wenigen Wochen hatte der wohl berühmteste Stadion-Vlogger Deutschlands gemeinsam mit seinen YouTube-Kollegen Maximilian Stemmler (29, "Trymacs") und Sascha Hellinger (29, "unsympathischTV") den Einstieg bei Aalborg BK angekündigt.

Passieren sollte das über die Sport Strategy Excellence 22 GmbH (SSE22), das Unternehmen des ehemaligen deutschen Nationalspielers Thomas Hitzlsperger (41).

SSE22 erwarb Anfang 2023 rund 20 Prozent der Anteile des viermaligen dänischen Meisters für etwa zwei Millionen Euro. Durch eine Investition in die Firma sollte das Influencer-Dreigespann direkt in die Geschäfte involviert werden und den Klub einer jungen Zielgruppe im Netz präsentieren.

Dafür veröffentlichte Rinas jüngst ein Video, in dem er Aalborg "seinen Verein" nannte und das Projekt als "FIFA im echten Leben" in Anlehnung an die beliebte Videospielreihe betitelte.