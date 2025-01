Irre Protest-Aktion bei Erstliga-Spiel! Ultras reagieren auf Klub-Krise

Die Ultras der Glasgow Rangers haben genug gesehen - und kehren dem eigenen Klub den Rücken. © Paul ELLIS/AFP

Aus Protest gegen das nicht enden wollende Formtief der eigenen Akteure ist die aktive Fanszene beim Erstliga-Heimspiel am vergangenen Samstag auf die Barrikaden gegangen. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Fanvereinigung Rangers entschieden sich die Ultras dazu, das mit rund 50.000 Zuschauern fassende Ibrox Stadium weit vor Abpfiff der Partie gegen FC St. Johnstone zu verlassen.

Mit diesem drastischen Schritt wollte man ein klares Zeichen in Richtung des eigenen Vorstandes senden, mit der sie "Verantwortlichkeit, Ehrgeiz und eine Führung, die unseres Vereins würdig ist" forderten.

Eine Aktion, die sie bereits im Vorfeld der Begegnung angekündigt hatten: "Die Union Bears fordern gemeinsam mit der Rangers Supporters Association alle Fans auf, das Stadion während des morgigen Spiels [Samstag, Anm. d. Red.] in der 55. Minute zu verlassen, um eine Erklärung an den Vorstand zu senden", so das Statement auf der Social-Media-Plattform X.

"So, wie sie die Rangers nach unserem 55. Titel aufgegeben haben, werden wir ihre Inkompetenz, Ausreden und Respektlosigkeit nicht länger tolerieren", so die 2007 gegründeten Ultra-Gruppe Union Bears.