Irres Chaos beim Rom-Derby: Bengalos, vier Rote und Flaschentreffer

Rom (Italien) - Das römische Derby im Viertelfinale der Coppa Italia zwischen Lazio Rom und AS Rom am Mittwoch wurde von gewalttätigen Auseinandersetzungen beider Fans überschattet.

Als AS-Rom-Star Edoardo Bove (21) in der 76. Minute ausgewechselt wurde, rasteten Lazio-Fans aus, warfen Gegenstände auf den Platz und trafen den 21-Jährigen mit einer Bierflasche am Hinterkopf.

Auch während der Aufwärmphase der Teams ebbten die Auseinandersetzungen nicht ab und der Spielverlauf sorgte auch nicht gerade für eine Beruhigung der Gemüter, nachdem Mattia Zaccagni (28) einen kontroversen Elfmeter in der 51. Minute verwandelte und Lazio in Führung gebracht hatte, was das einzige Tor bleiben sollte.

Schon vor dem Anpfiff kam es zu Ausschreitungen, bei denen Fans beider Seiten Feuerwerkskörper aufeinander warfen. In einigen in sozialen Medien geteilten Videos war zu sehen, wie von beiden Fanlagern im Stadion Gegenstände warfen, die dann zurückgeschleudert wurden. Die Polizei musste eingreifen.

Edoardo Bove (21) wurde von den Chaoten mit einer Glasflasche getroffen. Der Roma-Star blieb Gott sei Dank unverletzt. © IMAGO / HochZwei/Syndication

So eine Aktion kann auch mal für einen Spielabbruch gut sein. In der Nachspielzeit erhielt Lazio-Star Pedro auch noch die Gelb-Rote Karte, wurde aber von Romas Sardar Azmoun (29) mit glatt Rot in die Kabine begleitet, nachdem er den Ball weggeschlagen hatte.

Nach dem Schlusspfiff kassierte auch noch Romas Gianluca Mancini (27) wegen einer heftigen Beleidigung von Schiedsrichter Daniel Orsato (48) glatt Rot, während sein Trainer José Mourinho (60) schon längst auf der Tribüne saß.

Die römische Fanszene hielt die italienische Polizei später weiterhin in Atem, weil die Lazio-Fans, die sich über den Einzug ins Halbfinale freuten, immer wieder die Roma-Anhänger zu provozieren versuchten.

Gewalt in der italienischen Fanszene ist leider keine Seltenheit. Nicht nur bei den Spielen zwischen den beiden Top-Klubs in Rom kommt es regelmäßig zu unschönen Szenen, sondern auch in Mailand gibt es regelmäßig Probleme.