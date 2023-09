Ist Draxler Teil eines Mega-Betrugs? UEFA ermittelt gegen PSG

Julian Draxler (29) spielte in der vergangenen Saison nicht für Paris Saint-Germain. (Archivbild) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Draxler wechselte jüngst vom französischen Dauermeister Paris Saint-Germain zum katarischen Klub Al-Ahli SC, wo er einen Zweijahresvertrag bis 2025 unterschrieb.



Das ist erst mal nichts Ungewöhnliches, denn dass die Ölstaaten der Arabischen Halbinsel seit geraumer Zeit mit Geld nur so um sich schmeißen und alles verpflichten, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ist bekannt.

Problematisch wird es aber, wenn man sich mehr mit den Details beschäftigt. Für den Ex-Schalker überwies Al-Ahli SC der SportBild zufolge 20 Millionen Euro nach Paris, was aber nicht wirklich seinem realistischen Marktwert entspricht.

Draxler konnte bei PSG zuletzt nicht Fuß fassen, wurde in der vergangenen Saison an Benfica Lissabon ausgeliehen und kam selbst in Portugal nur auf zehn Liga-Spiele.