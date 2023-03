Italien-Profi muss vor Einwechslung pinkeln: Kurz darauf bekommt er die rote Karte

Keine Gnade kannte der Unparteiische mit dem Italien-Profi und Wildpinkler Cristian Bunino (26) von Calcio Lecco. (Archivbild) © IMAGO / Sportimage

Ein Schiedsrichter mit Argusaugen wird Italien-Profi Cristian Bunino (26) vom lombardischen Klub Calcio Lecco in der Serie C (3. Liga) nun zum Verhängnis.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, hat sich Italiens einstige Nachwuchshoffnung beim Gastspiel beim Tabellenletzten Piacenza Calcio (Endstand 0:0) einen kuriosen Platzverweis eingehandelt.

Was war passiert? Das ehemalige Talent von Juventus Turin (spielte dort in der U23) war 73 Minuten lang eigentlich stiller Beobachter der Partie. Als er dann eingewechselt werden sollte, brachte ihn jedoch eine unglückliche Entscheidung um die Einsatzprämie.

Der Stürmer wollte sich vor seiner Einwechslung noch schnell erleichtern und tat dies blöderweise nicht in den Katakomben, sondern an einem Zaun am Spielfeldrand. Zwar stand Bunino nicht im Blickfeld der Zuschauer, doch der Schiedsrichter-Assistent hatte beste Sicht auf den Wildpinkler und petzte die unsaubere Aktion dem Unparteiischen.

Dieser zeigte der einstigen Nachwuchshoffnung glatt Rot, noch bevor diese überhaupt den Platz betreten hatte. Buninos Trainer Luciano Foschi (55) brachte dieser völlig unnötige "Platzverweis" auf die Palme.

"So sind die Regeln und die Schiedsrichter müssen sie anwenden. Aber ich wünschte, sie würden ihren gesunden Menschenverstand benutzen. Er hat niemanden belästigt und keiner hat es gesehen."