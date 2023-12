Italienisches Kung-Fu? PSG-Keeper imitiert Olli Kahn und fliegt runter!

Le Havre (Frankreich) - Am Vorbild von Gianluigi Donnarumma (24) dürfte es nach dieser Aktion keine Zweifel mehr geben! Der Torwart von Paris Saint-Germain flog am Sonntag nach einem vogelwilden Kung-Fu-Tritt vom Platz und weckte damit Erinnerungen an einen anderen großen Keeper.