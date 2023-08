Seine Ehefrau macht ihn zum Rekord-Coach: Italiens EM-Held geht in die Wüste!

Im Wembley krönte sich Roberto Mancini (58) mit Italien zum Europameister, jetzt wechselt er nach Saudi-Arabien. © Mike Egerton/PA Wire/dpa

"Ich habe Geschichte in Europa geschrieben. Jetzt ist es an der Zeit, Geschichte mit Saudi-Arabien zu schreiben", erklärte der 58-Jährige am späten Sonntagabend in einem auf der Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichten Video.

Mancini war erst vor rund zwei Wochen ziemlich überraschend als Coach der italienischen Nationalelf zurückgetreten. Mit der "Squadra Azzurra" hatte er 2021 noch die Europameisterschaft gewonnen, anschließend aber auch die Qualifikation für die WM in Katar verpasst.

Schon im Zuge des Abschieds waren Gerüchte über ein Engagement im Königreich aufgekommen, doch der Ex-Stürmer hatte damals beteuert, dass die Aussicht auf den neuen Job nichts mit seiner Entscheidung zu tun gehabt habe.

An Anreizen dürfte es aber schon Mitte August nicht gemangelt haben, denn laut der Gazzetta dello Sport soll Mancini auf der arabischen Halbinsel einen Vertrag bis 2027 mit einem Rekordgehalt von 25 Millionen Euro pro Jahr unterschreiben.

Verantwortlich für den monströsen Kontrakt, der den Italiener zum bestbezahlten Nationaltrainer der Welt macht, sei nicht er selbst, sondern seine Frau Silvia Fortini (55).