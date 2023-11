Kaum zu glauben! Das landet jeden Abend auf dem Teller dieses Fußball-Stars

Luton (England) - Wem Gesundheit, Fitness und gutes Aussehen wichtig sind, der lagert mit Sicherheit Tabletten oder Pulver mit Kollagen im heimischen Küchenschrank. Auf solche Methoden will sich Fußball -Profi Andros Townsend (32) aber nicht verlassen!

Der ehemalige englische Nationalspieler Andros Townsend (32) schwört auf Hühnerfüße. Jeden Abend isst er davon fünf bis sechs Stück. © Bildmontage: IMAGO / Shotshop, IMAGO / PA Images

Wie der ehemalige Nationalspieler Englands jetzt in einem Interview verriet, hat er eine - sagen wir mal etwas spezielle - Methode gefunden, um seine Speicher aufzufüllen.

"Eine der besten natürlichen Quellen für Kollagen sind Hühnerfüße. Das ist ganz einfach", erklärte der Profi von Luton Town bei BBC Radio 5 Live. Jeden Abend gönnt sich der Rechtsaußen fünf oder sechs solcher Hühnerfüße.

"Es schmeckt genau wie ein Hühnerflügel. So ein Fuß ist fleischarm und hat eine Menge Knorpel in der Nähe des Knochens. Er hat eine Haut um sich herum. Es ist sehr lecker. In China, Südafrika und Portugal wird es sehr häufig gegessen. Man braucht nur 20 Minuten im Dampfgarer, und schon ist es fertig", erklärt Townsend.

Den einen oder anderen mag es bei solchen Methoden aber dennoch kräftig durchschütteln. Diese "Delikatesse" dürfte nicht jeden Geschmack treffen.