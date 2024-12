Kein Geld für Katar-Arbeiter: FIFA ignoriert eigenen Vorschlag!

Zürich (Schweiz) - Nicht einmal sich selbst kann die FIFA ins Gewissen reden! Am Freitag veröffentlichte der Fußball-Weltverband einen Bericht zu den Auswirkungen der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Eine darin getätigte Empfehlung setzt man allerdings lieber nicht um.

Die FIFA hat einen abschließenden Bericht zur WM 2022 in Katar veröffentlicht - ignoriert aber ein Ergebnis. © Ennio Leanza/epa/dpa

Der FIFA-Unterausschuss für "Menschenrechte und soziale Verantwortung" kam in dem Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass man "die Verantwortung" trage, Arbeiter zu entschädigen, die unter der Vorbereitung oder Durchführung des Turniers gelitten haben.

"Es gibt Arbeiter, die zum durchschlagenden Erfolg der Weltmeisterschaft beigetragen haben, die noch keine oder keine angemessene Entschädigung erhalten haben", heißt es in dem Dossier.

Ein extra im Zusammenhang mit der WM 2022 eingerichteter "Vermächtnisfonds" in Höhe von rund 47 Millionen Euro solle daher "ganz oder teilweise" an diese Arbeitskräfte fließen - so jedenfalls der Vorschlag des Ausschusses.

Die entscheidenden Verantwortlichen, denen das Ergebnis laut der "BBC" bereits seit Dezember 2023 vorliegt, haben das aber offenbar lediglich zur Kenntnis genommen und anschließend dankend abgelehnt.

Nur zwei Tage vor Veröffentlichung des Berichts stellte die FIFA den besagten Vermächtnisfonds nämlich vor und kündigte an, dass das Geld nicht an die vom Turnier betroffenen Arbeiter, sondern in "internationale Entwicklungsprojekte" fließen soll.