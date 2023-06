Krebs-Tod mit nur 38 Jahren! Fußball-Nationalspieler verstorben

Gints Freimanis (38) erlag einem Krebsleiden. © EPA/MARIO CRUZ

Wie der lettische Verband am Dienstag auf Twitter mitteilte, erlag der Abwehrspieler einem langen Krebsleiden.

"Gints Freimanis wird immer als unerbittlicher Kämpfer auf dem Platz in Erinnerung bleiben, der keinem Gegner den Rücken zukehrte und bereit war, alles für sein Team zu tun. Ein echter harter Arbeiter mit hohen Prinzipien und strahlender Güte 🕯️", widmeten die Letten ihm Worte des Abschieds.

Im Oktober 2021 hatte er die niederschmetternde Diagnose Hautkrebs bekommen. Ihn erwischte eine besonders aggressive Form dieser Krankheit, die sich bereits im Endstadium befand.

Freimanis wurde an beiden Leisten operiert, ein Eingriff, der trotz Metastasen sein Leben retten sollte. Zunächst hatte die Behandlung auch Erfolg. Die Geschwüre, die bereits die Lunge, die Leber und die Nieren befallen hatten, konnten eingedämmt, sogar verkleinert werden.

Der Profi kehrte auf den Fußballplatz zurück, gab am 21. Mai 2022 sein Comeback bei Leevon Saldus, einem lettischen Zweitligisten in seiner Geburtsstadt. Am 13. November stand er das letzte Mal auf dem Platz.