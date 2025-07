Yamal nach Geburtstagsfeier im Kreuzfeuer: Kleinwüchsiger Partygast meldet sich zu Wort

Barcelona - Die Party zum 18. Geburtstag von Lamine Yamal hat eine Welle der Empörung ausgelöst und dem jungen Barça-Star inzwischen sogar Ärger mit der spanischen Regierung und Justiz eingebrockt. Der Flügelstürmer soll Kleinwüchsige zu Unterhaltungszwecken gebucht haben, was in seinem Heimatland verboten ist. Nun meldete sich aber ein Betroffener, der die ganze Sache halb so wild findet.