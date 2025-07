Eklat um Geburtstagskind Yamal: Hat der Barça-Star Kleinwüchsige engagiert?

Barcelona - So lange wie Lamine Yamal die Fußballwelt nun schon auf den Kopf stellt, ist es schwer zu fassen, dass der Ballkünstler am vergangenen Sonntag gerade erst seinen 18. Geburtstag gefeiert hat. Mit der Volljährigkeit gehen allerdings nicht automatisch gute Entscheidungen einher. Wegen der Party zu seinem Ehrentag hat der Barça-Star jetzt Ärger am Hals.